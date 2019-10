Solberg besøker Litauen til uka

NTB Innenriks

Det kommer fram av statsministerens program for uke 44. Statsministeren reiser til Litauen søndag og mandag 3. og 4. november.

Det var TV 2 som først omtalte Erna Solbergs Litauen-besøk.

Ifølge ukeprogrammet skal statsministeren delta i et møte i European People's Party (EPP) i Vilnius, samt ha et bilateralt møte med Litauens statsminister Saulius Skvernelis under det to dager lange besøket.

– Statsministeren besøker Litauen i forbindelse med møte i EPP, som har vært planlagt i lengre tid. Når hun er i Litauen er det naturlig å samtidig møte landets statsminister. Møtet har ikke sammenheng med Frode Berg-saken, skriver statssekretær Rune Alstadsæter (H) i en SMS til NTB.

Det litauiske nyhetsbyrået BNS meldte 16. oktober at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Frode Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Det litauiske parlamentet skal 7. november behandle et lovforslag, som om det blir vedtatt kan gjøre det enklere for landet å utlevere russere.

