Bil i Jølstravatnet heves i november

En mann i 50-årene fra Jølster omkom i raset, som gikk 30. juli over fylkesvei 451, men mannen er ikke funnet. Bilen ligger på 170 meters dyp, 660 meter ute i Jølstravatnet.

– Dette er en sak som har berørt et helt lokalsamfunn. Det har gått tid å få svar på om bilen vil bli hevet, og dette har selvsagt vært en ekstra belastning for de pårørende. Derfor er det veldig bra at vi nå kan gå i gang med jobben og at penger til heving er stilt til disposisjon, sier Arne Johannessen, leder for politiet i Sogn og Fjordane.

Vest politidistrikt har fått penger fra Politidirektoratet til å heve bilen, og etter en anbudsrunde er oppdraget gitt til Norwegian Tunnel Inspection. Prisen er nærmere en million kroner.

