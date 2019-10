Norsk seriesvindler lurte mann i Førde

NTB Innenriks

Politiet har fått flere meldinger om at kvinnen har oppholdt seg på flere steder i Nord-Norge de siste ukene, melder NRK.

Denne uken dukket hun opp i Førde i Sogn og Fjordane, hvor hun svindlet en mann. Kvinnen fortalte at hun var kreftsyk og at hun trengte penger til buss og mat. Historien førte til at mannen ga henne 500 kroner, skriver Firda.

Marie Madeline Larsen ble i desember i fjor dømt til et halvannet år fengsel i Danmark for 22 bedragerier som ble begått i landet fra 2014 til 2018. Hun ble samtidig utvist fra Danmark og fikk et innreiseforbud på tolv år.

De siste årene har kvinnen også brukt navnet Marie Madeleine Steen. I Sverige har kvinnen fått kallenavnet «Nordens største bedragerske», mens i Danmark har 61-åringen vært hovedperson i podkasten «Kvinden med den tunge koffert» i Politiken.

Kvinnen har i tre tiår reist rundt i Skandinavia og lurt et stort antall mennesker. Helt tilbake i 1992 fikk 61-åringen sin første dom for bedrageri.

Ifølge VG ble det i forbindelse med en rettssak i 1999 konkludert med at hun lider av en personlighetsforstyrrelse.

