Lavrov om Frode Berg: Kan komme hjem når som helst

NTB Innenriks

Lavrov landet sent torsdag kveld i Kirkenes, hvor han skal markere frigjøringen av Finnmark under andre verdenskrig. På spørsmål fra TV 2 om når Frode Berg kan komme hjem, svarte han følgende til norske medier:

– Når som helst.

På videre spørsmål om hvordan Frode Berg-saken har påvirket forholdet mellom Russland og Norge, var svaret «ikke i det hele tatt», før han hastet inn på hotellet i Kirkenes ved 22.10-tiden.

Tror på avtale

Torsdag formiddag opplyste menneskerettskommissær Tatjana Potjaeva i Moskva til Interfax at de har anbefalt president Vladimir Putin å benåde Frode Berg. Hun er medlem i kommisjonen.

– Dette bekrefter ytterligere at det foreligger en avtale, slik vi har hørt om den siste uka, sa Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NTB tidligere torsdag.

64 år gamle Frode Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje etter å ha blitt pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB i Moskva i desember 2017.

Lavrov møter utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) lørdag.

«Om kort tid»

Håpet om en løsning i saken ble tent sist uke. Da meldte et litauisk nyhetsbyrå at Russland og Litauen er enige om å utveksle to russere mot to litauere og en ikke navngitt nordmann som er dømt i Russland. Berg er den eneste nordmannen som soner en spiondom i Russland.

Det litauiske parlamentet skal 7. november behandle et lovforslag som gjør det enklere å utlevere russere.

– Vi jobber ut fra forutsetningen om at utleveringen av Berg vil skje kort tid etter dette, sier Risnes.

Fra Utenriksdepartementet har budskapet i flere måneder vært at norske myndigheter ønsker å få Berg tilbake til Norge og jobber langs ulike spor for å ivareta hans interesser best mulig.

Men spørsmålet kommer garantert opp i forbindelse med utenriksminister Ine Eriksen Søreides (H) møte med Lavrov fredag. De to skal også holde en felles pressekonferanse.

