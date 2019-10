To nye uker med full isolasjon for Philip Manshaus

NTB Innenriks

7. oktober ble 22-åringen varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. Mandag ble altså isolasjonen forlenget i ytterligere to uker.

Forlengelsen innebærer at den samlede isolasjonsperioden fram til 4. november 2019 vil være på tolv uker.

Selv om isolasjonen har vedvart over en såpass lang periode, finner ikke retten den uforholdsmessig. Dette på grunn av sakens alvorlighetsgrad og faren for bevisforspillelse.

Politiet arbeider fortsatt med elektroniske beslag og mener at det ligger en nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis om han ikke holdes isolert.

Manshaus er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster. Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld fordi han påberoper seg en slags nødrett, ifølge forsvareren.

– Slik han ser det, var det noe han måtte gjøre og hadde ansvar for å gjøre. Han forklarer at det var en form for nødrettslig handling, sa advokat Unni Fries forrige gang Manshaus ble framstilt for forlenget fengsling.

Manshaus har uttrykt høyreekstreme holdninger og har gjort nazihilsen ved ankomstene til rettssalen i Oslo tingrett før fengslingsmøtene. Han har også vist innvandrerfiendtlige holdninger, ifølge politiet.

