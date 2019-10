Tiltalt i Egersund nekter for drap og mishandling av kona

NTB Innenriks

Saken går for Dalane tingrett, som av praktiske årsaker er satt i Jæren tingrett i Sandnes, skriver Stavanger Aftenblad.

Den 24 år gamle kvinnen ble funnet død etter at det brøt ut brann i kjellerleiligheten paret leide i Lunden i Egersund 17. september i fjor. Allerede dagen etter ble ektemannen siktet i saken.

Mannen er tiltalt for drapet og for deretter å ha mishandlet sin avdøde kone ved å helle bensin eller tennvæske over henne og tenne på. Brannen som oppsto, førte til store brannskader.

Fra vitneboksen forklarte mannen at kona var mellom fire og seks uker på vei med deres felles barn, men at graviditeten ikke var planlagt.

– Vi ble derfor enige om å gå for abort, sa mannen i retten og forklarte at de egentlig ville vente med å få barn.

Han kom til Norge i 2015, mens kona bare hadde bodd i Norge i noen få måneder før hendelsen.

I retten nektet mannen for å ha begått drapet og sa at han ikke kjente til hvordan brannen i leiligheten startet, skriver Aftenbladet.

Kvinnen hadde omfattende hodeskader da hun ble funnet. Sakkyndige har tidligere konkludert med at skadene hun var påført, ikke er forenlig med at hun skal ha falt fra en høyde.

Det er satt av fire uker til rettssaken.

(©NTB)