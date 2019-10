Polske turister bøtelagt for droneflyging ved marinebase

NTB Innenriks

Ifølge NRK ble de to pågrepet av militærpolitiet.

– De har erkjent straffskyld og har fått bot, og dronene er inndratt, opplyser Vest politidistrikt.

Polakkene fikk forelegg på 8.000 kroner. De to ble satt i arrest, men senere løslatt. Politiet understreker at det ikke er mistanke om spionasje.

– De erkjente at de hadde fløyet med droner og oppga at de ikke var kjent med regelverket, sier politiadvokat Kristina Caldwell i Vest politidistrikt til NRK.

De to leide et feriehus rett i nærheten marinebasen, og de skal ikke ha vært klar over at de fløy nær en forbudssone.

Haakonsvern orlogsstasjon ligger rundt åtte kilometer sørvest for Bergen sentrum og er Sjøforsvarets hovedbase.

