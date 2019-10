Justisministeren frykter voldsbølgen skal spre seg

NTB Innenriks

– Min bekymring er at dette skal spre seg til andre byer, i og med at man bruker sosiale medier. Det er en internasjonal trend at man bruker det til å tøffe seg, sier Kallmyr etter et møte med byrådsleder Raymond Johansen i Oslo og politimester Beate Gangås.

De tre har blant annet diskutert de 11 uprovoserte voldshendelsene som er blitt registrert i Oslo i helgen.

– Vi synes helgens hendelser er helt uakseptable. Vi vet at mange forsøker å høyne sin sosiale status internt i systemet ved å utøve vold og bruke sosiale medier, sier Kallmyr.

– Helter i sitt miljø

Byrådsleder Johansen erkjenner at det offentlige har en del av ansvaret, men påpeker også at familiene har et ansvar for å følge opp ungdommene som står bak volden.

– Jeg vil appellere veldig sterkt til familiene. Det høres ingensteds hjemme at familien ikke vet hva guttungen på 14-15 år driver med, sier han.

Også han påpeker at mange av dem dette gjelder, søker status ved å legge ut videoer av voldsepisoder på sosiale medier.

– Det faktum at vi frykter dem, er med på gi næring i det miljøet. De legger ut at de har slått og at de har sparket, og blir helter i sitt miljø.

– Aktiv helg

Møtet var egentlig avtalt lenge i forveien, men et av temaene skulle uansett være ungdomskriminalitet. I lys av helgens hendelser, ble det brennaktuelt.

– Det har vært en aktiv helg for Oslo politidistrikt. Vi har hatt flere tilfeller av vold som tilsynelatende virker uprovosert. Blind vold på offentlig sted. Av 11 slike hendelser, så har vi pågrepet 16 personer i sju av sakene, sier politimester Gangås.

Hun forsikrer om at de jobber for fullt med å etterforske alle sakene og at de vurderer varetektsfengsling. De pågrepne er i alderen 16-30 år og er bosatt på ulike steder.

– Det er selvfølgelig helt uakseptabelt å ha sånne forhold i Oslo sentrum. Vi bruker mye ressurser både på å forebygge, men også på å reagere når det skjer.

