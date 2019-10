SIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer

NTB Innenriks

De to er tiltalt for hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen, blant annet for å ha omtalt muslimer som «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» i en SIAN-brosjyre.

Brosjyren ble delt ut på Stovner i Oslo i fjor sommer, ifølge tiltalen.

Den ene er også tiltalt for å omtale muslimer som «morderzombier» fra en «tilbakestående kultur» i en tale på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo 1. september i fjor.

Saken er tidligere blitt utsatt to ganger. Først fordi de tiltalte byttet forsvarere rett før saken var berammet i april, deretter fordi politiet ikke lyktes med å stevne dem før saken skulle opp i juni. Dette skjer vanligvis ved at politiet oppsøker dem hjemme.

Advokat Steingrim Wolland og advokat Sidra Bhatti forsvarer de tiltalte. Begge forsvarerne bekrefter at saken går som planlagt, mandag og tirsdag neste uke.

