Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press

– Jeg synes ikke man bør kjøpe varer og tjenester basert på politiske faktorer. Produkter relatert til infrastruktur har lange livssykluser. Hvis du henger etter i begynnelsen, blir det vanskelig å ta igjen forspranget, sier Ren Zhengfei til NRK.

I mai ble Huawei svartelistet av amerikanske myndigheter, som mener selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko. Og i oktober ble det klart at Telia vraker selskapet og lar Ericsson få bygge ut sitt nye 5G-nett i Norge.

Nå advarer grunnlegger Ren Zhengfei Norge og Europa, og sier de kan bli hengende etter Kina om de gir etter for politisk press fra USA. Han avviser at selskapet vil gi informasjon som den kinesiske staten kan ha nytte av. Og sier at han støtter et klart regelverk for telekom- og cyber-sikkerhet som er likt for alle.

– Ut ifra våre egeninteresse ville vi aldri gjøre det. En enkelt forseelse vil spre seg over hele verden. Vårt forretningsimperium vil kollapse. Vi vil ikke klare å betjene selskapets gjeld. Vi vil respektere og garantere Europa og Norges digitale suverenitet.

