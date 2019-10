Politiet søker etter tre personer etter voldshendelse på Ammerud

NTB Innenriks

Seks personer var til stede i leiligheten. En mann ble slått i hodet med en hammer, mens en kvinne ble påført kuttskader i en arm.

Kvinnen ble kjørt til legevakta. Hun er anmeldt for vold mot politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 7.15 lørdag morgen. Ved 10-tiden opplyste politiet at det fortsatt er uklart hva som har skjedd, men at mye tyder på at tre personer har oppsøkt en leilighet og utøvd vold.

– Vi har søkt etter de tre, men foreløpig uten resultat, skriver politiet i Oslo på Twitter.

(©NTB)