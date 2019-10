NTB Innenriks

Siden 2013 og til 1. september 2019 har det vært 65.694 registrerte lovbrudd på arbeidstidsbestemmer i sykehjemsetaten i Oslo, skriveravisen.

To tredjedeler av alle brudd skyldes ulovlig søndagsarbeid for ekstravakter. Altså at det arbeides flere søndager på rad, skriver etaten.

Oversikten viser at det har blitt færre lovbrudd de siste årene, men at de fortsatt er høye