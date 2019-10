Olav Fykse Tveit nominert til ny preses i Den norske kirke

NTB Innenriks

Det er et samlet kollegium som står bak nominasjonen, opplyser Bispemøtet. I år har kollegiet valgt å bare nominere én kandidat.

– Vi er glade og takknemlige for at Fykse Tveit har bekreftet at han tar imot nominasjonen og er villig til å stille seg til disposisjon, sier sittende preses, biskop Helga Haugland Byfuglien.

Fykse Tveit har i ti år vært generalsekretær i Kirkenes Verdensråd, som er verdens største økumeniske organisasjon med 350 kirkesamfunn som omfatter mer enn 500 millioner kristne i 110 land.

Den tidligere sognepresten har også vært teologisk konsulent og generalsekretær i Mellomkirkelig råd. Han har en doktorgrad i teologi.

Byfuglien, som fyller 70 neste år, varslet i begynnelsen av september at hun ønsker å takke for seg etter åtte år som preses. Avskjedsgudstjenesten blir 26. januar i Nidaros domkirke.

Nominasjonen av Fykse Tveit blir nå oversendt til Kirkerådet, som har ansvaret for den videre prosessen. Den formelle ansettelsen skjer trolig på Kirkerådets møte i Trondheim 30.–31. januar neste år.