Mann dømt til 13 og et halvt års fengsel for drap på Bjørndal i Oslo

NTB Innenriks

I tillegg er han dømt til å betale de etterlatte til sammen 400.000 kroner i oppreisning, samt noe over 50.000 kroner i erstatning til NHO forsikring.

I retten innrømmet norskpakistaneren å ha avfyrt skuddet som tok livet av den 31 år gamle polakken. Han nektet imidlertid for at drapet var forsettlig og sa han egentlig skulle slå mannen med våpenet da det gikk av et vådeskudd, skrev Dagbladet på første rettsdag 1. oktober.

Det skal ha oppstått en konflikt mellom de to. 34-åringen skal ha trodd at polakken ville angripe ham og oppfattet at han ville ta fra ham våpenet.

I alt åtte personer ble pågrepet etter tre skyteepisoder på Bjørndal, Lambertseter og Jordal like i forkant av drapet, som skjedde tidlig 12. mars i fjor. Sju av dem, inkludert mannen som nå er dømt, ble tiltalt for grov våpenovertredelse.