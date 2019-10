NTB Innenriks

Det er en nedgang på 7 prosent.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder i Norsk Bondelag Lars Petter Bartnes skal holde en pressekonferanse klokka 14 onsdag der de skal forklare hvordan dette skal gjøres.

Nedskaleringen av melkeproduksjonen skjer etter at Verdens handelsorganisasjon (WTO) gikk inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte av landbruksvarer.