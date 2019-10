Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri

NTB Innenriks

Den 59 år gamle kvinnen dømmes til ett års fengsel for grov hvitvasking av over 2 millioner kroner, samt for heleri av 80.000 kroner, ifølge Stavanger Aftenblad.

I retten forklarte kvinnen at en mann hun hadde blitt kjent med på nettet, men aldri hadde møtt, overførte penger til henne og ba henne om å overføre pengene videre til andre kontoer.

59-åringen blir i dommen beskrevet som «naiv og lettlurt utover det som er normalt for en kvinne i hennes situasjon». Likevel mener tingretten at kvinnen forsto at pengene stammet fra kriminelle handlinger, og at hun har handlet med forsett.

I april 2017 ble det satt inn 20.500 kroner på kvinnens konto. Hun fikk beskjed om å overføre 20.000 kroner videre til en annen konto. 18 dager senere ble nærmere 2 millioner kroner satt inn på kontoen hennes, med beskjed om at mesteparten av pengene skulle overføres til en konto i Kina. Kvinnen beholdt 80.000 kroner.

59-åringen nekter straffskyld og har anket dommen.

– Min klient er et offer i denne saken. Hun er blitt manipulert og lurt, sier kvinnens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen.

Politiet har ikke funnet personene som står bak de kriminelle handlingene som pengene stammer fra, men trolig har i alle fall noen av dem operert fra Sverige, ifølge Aftenbladet.

