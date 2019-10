NTB Innenriks

I tillegg til at skipet har større skader enn anslått, gjør vanskelige is- og værforhold at arbeidet nå er så forsinket at det må utsettes til neste år, opplyser rederiets forsikringsselskap ifølge Kystverket.

Tråleren gikk på grunn i Kinnvika på Nordaustlandet på Svalbard 28. desember 2018. Ingen av mannskapet på 14 ble skadd i grunnstøtingen, og alle ble evakuert.

