Russer nektet straffskyld for knivstikking på Kiwi

Han svarte nei på begge tiltalepunkter, drapsforsøk på en kvinne og en mann i butikken i Møllergata en ettermiddag i januar i år.

Russeren var ifølge tiltalen psykotisk under angrepet. Statsadvokat Marit Formo sa i sitt innledningsforedrag at det vil bli nedlagt påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern. 20-åringen har for tiden adresse Dikemark sykehus.

Den 26 år gamle kvinnen ble påført livstruende skader da russeren knivstakk henne i ryggen. Ifølge tiltalen forsøkte russeren kort tid etter å drepe en mann inne i butikken ved å gjentatte ganger prøve å stikke ham med en kniv. Mannen gjorde kraftig motstand og kom seg unna uten å bli truffet av kniven.

Russerens forsvarer, advokat Ola Lunde, opplyste etter knivstikkingen at det var mistanke om at hans klient lider av schizofreni.

Knivstikkingen ble først etterforsket av PST som terror. Terrorsiktelsen ble imidlertid frafalt i februar i år.

20-åringen, som kommer fra den russiske republikken Basjkortostan, like vest for Kasakhstan, kom til Norge fra Sverige dagen før angrepene.

Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken.

