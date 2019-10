Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge

NTB Innenriks

– Det skal være kjempeenkelt. Vi skal ha kontroll på dem og sjekke om de har smittsomme sykdommer. De som skal ha avslag skal settes raskt på flyet og slippe å bli bosatt på mottak, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til NRK.

Uttalelsen kommer få dager etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan truet med å åpne portene til Europa for 3,6 millioner syriske flyktninger.

Ankomstsenteret i Råde i Østfold oppgraderes nå til å kunne ta imot 300 asylsøkere i døgnet. Etter utvidelsen skal inntil 1.000 asylsøker kunne bo i ankomstsenteret til enhver tid.

Kallmyr besøkte ankomstsenteret tirsdag og la ikke skjul på at det er en baktanke bak den enkle standarden.

– Vi prøver å forhindre at de kommer til Norge, og innlosjerer i telt i stedet for hotellrom. I 2015 så vi at de sendte bilder til vennene og sa «her er det luksus, hit må dere komme». Det ga et fullstendig feil bilde av Norge, sier Kallmyr.

