Fortsatt norsk grensekontroll for reisende fra Schengen

Fredag varslet norske myndigheter EU-kommisjonen om at grensekontrollen videreføres i seks måneder fra 12. november, opplyser Justisdepartementet i en pressemelding.

– En av de aller viktigste oppgavene for meg og regjeringen er å beskytte landet mot terror. Indre grensekontroll er et viktig tiltak i den forbindelse, og vil kunne hindre mulige terrorister i å reise inn i Norge, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp) om beslutningen.

«Norske myndigheter er bekymret for terrortrusselen i Europa, og ser at det fortsatt er et potensial for sekundærmigrasjon til Norge. Samtidig ser vi med uro på økningen i bruk av falske eller forfalskede dokumenter blant migranter i Europa,» heter det videre fra departementet.

Også Danmark, Sverige, Tyskland, Østerrike har varslet at de vil videreføre sin indre grensekontroll.

Norge har hatt midlertidig personkontroll på den indre grensen siden november 2015.

