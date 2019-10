29 dyreholdere anmeldt til politiet hittil i år

NTB Innenriks

– Det finnes langt flere kjæledyreiere enn bønder, og omtrent halvparten av politianmeldelsene våre gjaldt saker med kjæledyr. Vi meldte 14 dyreholdere med kjæledyr til politiet og avviklet 14 slike dyrehold i denne perioden, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet, i en pressemelding.

Av de øvrige dyreholdene som ble politianmeldt, var fem med svin, tre med storfe, tre med sau, én med mink og tre er andre typer dyrehold, viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for de åtte første månedene i 2019.

– Mattilsynet finner alvorlige forhold også i dyrehold med storfe, sau og svin. Vi fant dyr som ble utsatt for alvorlig vanskjøtsel i åtte storfehold, sju sauehold og fire svinehold, sier Knævelsrud.

Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 4.906 dyrehold fra 1. januar til 31. august i år. Det ble oppdaget større og mindre brudd på regelverket i 36 prosent av disse dyreholdene.

Mattilsynet understreker at de gjennomfører tilsyn oftere hos de dyreholdene de mener har størst risiko for brudd på regelverket, og at funnene derfor ikke viser totalbildet av hvordan dyr har det i Norge.

– Et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Knævelsrud.

