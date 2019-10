Mann alvorlig skadd i voldshendelse i Asker

NTB Innenriks

Politiet ble klokken 0.10 kontaktet av en kvinne som sa at mannen hennes hadde blitt utsatt for vold.

Nødetatene rykket ut til stedet hvor de fant mannen med kuttskader, fra det som skal ha vært et glass, i brystet og i hoderegionen.

– Han ble undersøkt og behandlet på stedet, før han ble kjørt til sykehus av ambulanse. Han er alvorlig, men ikke livstruende skadd, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB like over klokken 1.

Gjerningsmannen som er i 30-årene var fortsatt på stedet. Han er pågrepet og har innrømmet skyld. Til politiet har han forklart at det var en slåsskamp mellom ham og fornærmede, og at han brukte et glass til å forsvare seg med.

Fornærmede skal være eldre enn gjerningsmannen. Politiet kjenner ikke til relasjonen mellom dem.

