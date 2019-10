Equinor-topp: Urealistisk at havvindparken Hywind Tampen vil bli lønnsom

NTB Innenriks

Hywind Tampen skal forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene i Nordsjøen med strøm, og investeringen vil ligge på rundt fem milliarder kroner.

– Innretningen når det gjelder lønnsomhet er at dette er et prosjekt som i beste fall kan gå i null, noe som også er en av forutsetningene for Enova-støtte, sier Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, til Finansavisen.

Statsminister Erna Solberg (H) deltok fredag på overleveringen av planer for utbygging og drift. Statsforetaket Enova har tidligere gitt tilsagn om støtte på rundt 2,3 milliarder kroner til utbyggerne. I tillegg til Enova-støtten, mottar Equinor 566 millioner kroner fra Næringslivets NOx-fond.

– Vår jobb nå er å jobbe med kostnadene, slik at Enova-støtten blir så liten som mulig. Det viktigste er å løfte et teknologiprosjekt som kan gi oss en erfaring som ingen andre har, sier Eitrheim.

Prosjektet kan gi mer enn 200.000 tonn i reduserte CO2-utslipp i året, tilsvarende utslippene fra 100.000 personbiler. Parken vil bestå av elleve vindturbiner med en samlet kapasitet på 88 MW.

