21-åring dømt til et halvt års fengsel etter snøscooterulykke i Finnmark

NTB Innenriks

Mannen møtte i retten 23. september, tiltalt for uaktsomt drap og brudd på vegtrafikkloven etter at han kjørte ned den 19 år gamle kvinnen i Olderfjord i Porsanger i Finnmark natt til søndag 18. mars i fjor. Han nektet straffskyld på disse to punktene, men erkjente promillekjøring og for å ha drukket alkohol etter en ulykke.

Ulykken skjedde ved 2-tiden. Kvinnen ble påkjørt da hun gikk til fots i et snøscooterspor sammen med en venninne. Den 19 år gamle kvinnen døde etter at det ble gjort forsøk på livreddende førstehjelp. Den andre kvinnen slapp fra ulykken uten alvorlige fysiske skader.

Mannen har innrømmet at han var påvirket av alkohol ulykkesnatten. Han har også forklart at han også drakk noen pils etter ulykken, noe vitner har bekreftet. Blodprøver noen timer etter viste en promille på 1,05. Retten legger til grunn at mannen hadde en promille på 0,5 under den fatale kjøreturen.

19-åringens venninne forklarte i retten at det var tungt å gå i snøen, og at 19-åringen la seg ned for å hvile utenfor snøscootersporet. Begge kvinnene skal ha skrudd på lommelyktene på mobilen for å bli sett, men 19-åringen ble påkjørt.

Aktor, politiadvokat Hanne Bernhardsen, la ned påstand om halvannet års fengsel for 21-åringen, hvorav et halvt år betinget, men retten mente dette var for strengt. Halvparten av den seks måneder lange fengselsstraffen ble gjort betinget siden saksbehandlingstiden har vært halvannet år, skriver retten i dommen.

21-åringen ble også dømt til å betale 367.859 kroner i erstatning og oppreisning til 19-åringens foreldre og 33.071 kroner til venninnen som ble vitne til ulykken.

Mannen ble også fradømt retten til å kjøre bil i fire år. Dommen var enstemmig.

(©NTB)