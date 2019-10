Forbrukerrådet: – Krev lefse ved togstreiken

NTB Innenriks

– Spør etter snacks og vann om du blir sittende fast på toget i over en time. Typisk eksempel er lefser eller lett snacks som er til salgs i togene, sier jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Klokken 12 stanset alle tog i hele Norge ved nærmeste stasjon, hvor de vil bli stående fram til klokken 14. Bakgrunnen for streiken er at er Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund protesterer mot EUs fjerde jernbanepakke, som skal behandles i Stortinget i høst.

Streiken er ventet å ramme togtrafikken utover dagen også. Forbrukerrådet minner om at man har rett på å få pengene tilbake dersom toget ikke går.

Vy har opplyst om at det ikke vil bli satt opp alternativ transport for de rammede passasjerene. Man har ikke rett på erstatning for alternativ transport eller utgifter knyttet til mat man kjøper selv, ifølge Forbrukerrådet. Det samme gjelder for innstillinger og forsinkelser utover dagen.

