Aktor vil ha 13 års fengsel for Fyllingsdalen-drapet

Aktor mener at 22 år gamle Sebastian Seterås var i live da den tiltalte kastet ham ut fra sjuende etasje etter å først ha utsatt ham for vold, skriver Bergensavisen.

Den tiltalte 22-åringen hevder han var sikker på at Seterås allerede var død da han løftet ham over rekkverket og har erkjent straffskyld, men statsadvokaten mener å ha bevis for at 22-åringen fortsatt levde.

Hendelsen skjedde 23. mars i fjor.

Den skadde mannen falt rundt 22 meter før han traff bakken.

Den drapstiltaltes mor (50) er tiltalt for å ha unnlatt å tilkalle hjelp da 21-åringen lå bevisstløs inne på soverommet, samt for å ha fjernet bevis fra leiligheten. Hun nekter enhver befatning med saken og har ikke sagt noe i retten. Hun har ikke villet forklare seg i avhør siden mai i fjor.

Statsadvokaten mener imidlertid at moren bevisst har forklart seg uriktig og la i sin prosedyre ned en påstand om fengsel i to og et halvt år for moren.

