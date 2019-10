Markert fall på Oslo Børs

NTB Innenriks

John Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group klatret mest blant de mest omsatte selskapene, med en kursoppgang på 2,5 prosent. Tomra Systems ble dagens taper, med et kursfall på 3,9 prosent.

Råvaresektoren utmerket seg mest i negativ retning og endte ned 1,6 prosent. Shippingsektoren hadde en oppgang på 1,3 prosent.

Oljeprisen faller

Prisen på nordsjøolje ligger på 57,73 dollar per fat tirsdag ettermiddag, det er over en dollar lavere enn mandag ettermiddag. Et fat amerikansk lettolje (WTI) omsettes for 51,99 dollar, som er halvannen dollar lavere enn mandag.

Tirsdag svekket kronen seg med 0,1 prosent mot euro og 1 euro koster nå 10,05 kroner. Kronen svekket seg også 0,1 prosent mot amerikanske dollar, og det innebærer at 1 dollar koster 9,14 kroner. Sist gang kronen var så svak mot amerikanske dollar var i oktober 2000, da man måtte ut med 9,29 kroner for en dollar.

Markant fall i USA

På USA-børsene var den toneangivende S&P 500-indeksen rundt klokken 17.30 ned 1,2 prosent, mens Dow Jones hadde falt 1,2 prosent.

De viktigste børsene i Europa hadde en svak tirsdag. I Frankfurt falt den tyske DAX-indeksen med 0,7 prosent, mens CAC 40-indeksen i Paris sank 0,8 prosent. Ved 17.30-tiden lå FTSE 100-indeksen i London an til å falle 0,4 prosent.

I Asia avsluttet Nikkei-indeksen i Tokyo opp 1 prosent, mens Hongkong-børsen endte med en vekst på 0,3 prosent.

