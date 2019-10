VG: Regjeringen vil fjerne særordninger for flyktninger

NTB Innenriks

Avisa erfarer at regjeringen vil fjerne retten til pensjon fra første dag etter oppholdstillatelse, samt heve botidskravet fra tre til fem år for arbeidsavklaringspenger og uføretrygd for flyktninger.

I dag har flyktninger ordninger som gir dem rett til full alderspensjon og andre trygde- og velferdsytelser, uten opptjeningstid, skriver VG.

– Jeg blir veldig glad hvis vi får gjennomslag, og regjeringen har lagt inn dette i budsjettet. Det er meningsløst at flyktninger skal ha bedre ordninger enn innbyggere i Norge, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Erlend Wiborg (Frp).

Regjeringen skal mandag legge fram forslag til statsbudsjett for 2020.

