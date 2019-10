Siv Jensen: Høyere skatt er et ikke-svar

NTB Innenriks

– Nå skal jeg egentlig starte med å fortelle hvor bra det går i norsk økonomi, innledet finansministeren talen i Stortinget mandag formiddag.

Blant annet trakk hun fram lav arbeidsledighet.

– Men det er ingen selvfølge at det er slik, la Jensen til.

Brexit og handelskonflikt

Hun minnet om den usikre økonomiske situasjonen i verden, med handelskonflikten mellom USA og Kina, samt brexit.

I Norge trengs det at flest mulig er i jobb, trakk Jensen fram.

– Derfor er hver neste nye arbeidsplass viktig, sa hun.

– Vi må gjennomføre reformer som gir oss mer velferd for mindre penger, og vi må få flere til å delta. For det er nemlig ikke noe alternativ å øke skattenivået slik noen tar til orde for. Jeg har fortsatt til gode å møte én bedrift som ønsker seg høyere skatt. Jeg har også til gode å møte noen som sier at de vil jobbe mer hvis staten tar en større del av lønna hans eller hennes, talte finansministeren.

Lavere skatter

Hun understreket at en familie med fulltidsinntekter vil få 9.000 kroner i skattelette neste år med regjeringens forslag ti statsbudsjett. Som det har kommet fram i lekkasjer, vil regjeringen senke den maksimale grensa for eiendomsskatt fra 7 til 5 promille neste år – og videre til 4 promille året etter.

– Høyere skatt er ikke bare et dårlig svar på utfordringene som ligger foran oss. Det er ikke-svar. Regjeringens svar er å få flere i jobb, sa finansminister Siv Jensen.

