18-åring utenfor livsfare etter knivstikking i Oslo

– Han er utenfor livsfare. Vi etterforsker saken bredt på flere fronter, men har ikke pågrepet noen for hendelsen. Jeg ønsker ikke å kommentere om vi har noen mistenkte i saken, sier operasjonsleder Christer Martinsen i Oslo politidistrikt til NTB mandag klokken 4.30.

Politiet meldte om hendelsen like etter klokken 20 søndag kveld og ber om informasjon hvis folk har sett en uoverensstemmelse i nærheten av Veitvet T-banestasjon rundt klokka 19.30.

– Han fikk varslet politiet om hendelsen fra en leilighet, men var ikke ved bevissthet da han ble lagt i ambulanse og fraktet til sykehus, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet opplyste søndag kveld til NRK at 18-åringen var kritisk skadd. Det ser ut til å ha endret seg.

Politiet søkte i området rundt Beverveien på Veitvet for å prøve å lokalisere et åsted og for å få kontakt med mulige vitner til hendelsen.

– Dette er en utfordrende jobb for politiet, fordi vi har svært begrenset informasjon, sa Pedersen.

