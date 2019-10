Siv Jensen vil holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet

NTB Innenriks

– Utgangspunktet er veldig godt, og da må vi holde igjen sånn at vi ikke svekker konkurranseevnen til bedriftene våre, sier Jensen i et intervju med NRK, dagen før statsbudsjettet legges fram.

Sysselsettingen i Norge har økt, arbeidsledigheten har falt, og veksten i fastlandsøkonomien har fortsatt.

– Nå har jo regjeringen normalisert oljepengebruken gjennom flere år, rett og slett fordi vi har hatt god vekst i mange år. Det må selvfølgelig også prege statsbudsjettet for 2020, sier finansministeren.

Selv om budsjettet er planlagt for den økonomiske situasjonen som Norge er inne i, er statsminister Erna Solberg (H) tydelig på at det er viktig å være klar for at det internasjonale bildet kan endre seg, og at det kan komme tøffere tider.

– Hvis det skulle vise seg at et helt annet omslag i internasjonal økonomi slår ut på norsk økonomi, så har vi jo handlingsrom i Norge til å kunne motvirke det gjennom økt aktivitet fra staten sin side, sier hun.

