Mann i 50-årene alvorlig skadd i brann i Bærum

NTB Innenriks

– Han får behandling på akuttmottaket på Ullevål sykehus. Han er alvorlig skadd, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen ble hentet ut fra den brennende boligen lørdag kveld. Han er den eneste registrerte beboeren i huset.

– Ingenting tyder på at det var andre personer i boligen da det begynte å brenne, sier Pedersen.

Brannvesenet har kontroll på brannen og er i gang med slukking.

Politiet fikk melding om brannen rundt klokken 17.40 lørdag ettermiddag. Politiet meldte like etterpå at det brant kraftig i huset og at det var overtent.

Huset ligger et stykke unna annen bebyggelse. Det er ikke spredningsfare, og det er ikke satt i gang evakuering.

(©NTB)