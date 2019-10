Sp krever klart svar fra Solberg om kraftmilliarder

NTB Innenriks

I en fersk oversikt har norske kraftkommuner regnet ut hvor mye hver av dem vil miste i inntekter dersom regjeringen går inn for forslaget det såkalte kraftskatteutvalget la fram mandag.

Til sammen er det snakk om 3,66 milliarder kroner. Over 60 kommuner vil gå glipp av et tosifret millionbeløp.

– Bodø taper 37,8 millioner kroner med forslaget. Sauda 63 millioner, Odda 91 millioner kroner, Årdal 29 millioner, Rana 63 millioner, Rjukan 86 millioner. Sånn kunne jeg ha fortsatt. Det er en tapping av midler fra lokalsamfunn til statskassen, sa Vedum til statsminister Erna Solberg fra Stortingets talerstol under trontaledebatten fredag.

Vil ha mer kraft

Han ville vite om Solberg hadde tenkt å legge forslaget fra kraftskatteutvalget i skuffen, eller om hun støtter opp om konklusjonen om å sluse kommunenes kraftinntekter inn til staten.

– Vi har ikke satt ned dette utvalget fordi vi ville forskyve skatteinntektene mellom kommune og stat. Vi ønsket å se på hvordan kraftverkbeskatningen kunne bidra til at vi får mer kraft ut av de anleggene vi har, svarte statsministeren.

Hun ga ikke noe klart svar på hva hun vil gjøre med anbefalingen fra utvalget, men prøvde å berolige kommunene som frykter tapte inntekter.

– Vi har ikke planer om å hente ut pengene fra kommunesektoren, forsikret hun.

– Almisser

Kraftskatteutvalget har påpekt at staten kan velge å hente inn kraftinntektene, før de sendes tilbake til kommunene gjennom øremerkede midler.

– Det er det jeg tror Erna kommer til å ende opp med. At de først tar pengene inn til staten og så deler det ut igjen som almisser, sier Vedum til NTB.

Han mener forskjellen fra dagens ordning er stor, og at det vil bli lettere for en finansminister å si «nei, i år må vi gjøre det litt annerledes». Frykten er at inntektene gradvis skal fases bort.

– Det er å gå bort fra modellen som har stått fra starten 1900-tallet, som har gjort at kommunene skal få inntektene og styre det selv, til at regjeringen skal sitte hvert år og bestemme hvor pengene skal gå, sier han.

– De som setter av mye areal til vannkraft, må også få kompensert for det.

– Nei til å rive grunnmuren

Arbeiderpartiet tok også opp saken i Stortinget fredag.

– Ap sier klart nei til å rive bort grunnmuren i suksesshistorien om ren energi i Norge og om norsk vannkraft, sier Sogn og Fjordane-representant Ingrid Heggø.

Hun påpeker at kommuner i hjemfylket hennes totalt vil miste 334 millioner kroner, ifølge tallene. Hjemkommunen Høyanger vil miste 56 millioner kroner.

