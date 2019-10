Solberg grillet om økt ulikhet og sentralisering

NTB Innenriks

– Ulikhet er gift for omstilling, dundret Ap-leder Jonas Gahr Støre fra talerstolen under trontaledebatten i Stortinget fredag.

Da hadde statsminister Erna Solberg (H) nettopp trukket fram omstilling som et stadig viktigere poeng i norsk økonomi under sitt hovedinnlegg.

– Vi må skape flere jobber. Vi må huske det helt grunnleggende. Over tid er det jobbene og verdiskapningen som avgjør om vi har gode velferdsordninger eller ikke, sa statsministeren.

Støre pekte på at regjeringen har kuttet i stønad og velferdsgoder. Det samme gjorde SV-leder Audun Lysbakken.

– En viktig grunn til at denne regjeringen er så upopulær, er at den fører en politikk for økt ulikhet i makt og rikdom, sa Lysbakken og trakk fram forslaget om kutt i minstesatsen for arbeidsavklaringspenger for ungdom, som kom denne uken.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ville vite hvordan statsministeren stilte seg til forslagene fra to statlige utvalg denne uken. Det ene går ut på å kutte antallet tingretter fra 60 til 22. Det andre går på å avvikle spesialordningene som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft.

Solberg kunne ikke gi noe entydig svar på hva hun vil gjøre med forslagene.

– Begge de to utredningene har utfordringer ved seg, som gjør at vi må se hvordan vi skal følge opp disse, sa hun.

(©NTB)