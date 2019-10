Politiet har anbudsrunde for å få hevet bilen i Jølstravatnet

NTB Innenriks

– Vest politidistrikt er svært opptatt av at bilen skal heves og vi jobber nå med en anbudsrunde for å finne ut om det er mulig å heve bilen, og til hvilken kostnad. Anbudsrunden blir trolig avsluttet og vurdert rundt 8. oktober. Det er da opp til Politidirektoratet å avgjøre videre prosess, opplyser politiinspektør Arne Johannessen, som leder politiets driftsenhet i Sogn og Fjordane.

I etterkant av raset på fylkesvei 451 har det pågått et arbeid for å lokalisere bilen som ble tatt. I begynnelsen av august meldte Vest politidistrikt at bilen var funnet på 170 meters dypt, 660 meter ute i vannet. En mann omkom i raset, men er ikke funnet.

Anbudsrunden inngår i en evaluering av politiets arbeid i forbindelse med raset som gikk tirsdag 30. juli, og som ble publisert fredag.

Formålet med den interne evalueringen var å komme fram til eventuelle forbedringspunkter ved en tilsvarende fremtidig hendelse. Under evalueringen kom det fram enkelte punkter som kan være med å sikre bedre intern arbeidsflyt og kommunikasjon ved tilsvarende ekstraordinære hendelser i fremtiden, ifølge politiet.

– Disse har imidlertid ikke påvirket oppgaveløsningen i Jølster, men inngår som en del av vårt forbedringsarbeid, skriver politiet.

