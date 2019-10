Mistenkelig dødsfall i Troms – siktet erkjenner ikke straffskyld

NTB Innenriks

Politiet anser dødsfallet som mistenkelig.

Torsdag kveld ble den siktede mannen i slutten av 20-årene avhørt av politiet. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling fredag grunnet fare for bevisforspillelse, opplyser politiet i en pressemelding.

Den siktede er en norsk mann som er kjent for politiet fra tidligere. Han ringte selv politiet og møtte opp på et avtalt sted. Siktedes forsvarer, advokat Ken Olav Warth, opplyser til VG at klienten ikke erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner ikke straffskyld. Det jeg kan si, er at han har gitt en forklaring til politiet om hendelsesforløpet, sier Warth.

Sikret fotavtrykk

Bilder fra stedet der mannen i 50-årene ble funnet, viste flere kriminalteknikere ved et bygg tilknyttet et fiskemottak. Ifølge iTromsø sikret teknikerne blant annet fotavtrykk på stedet. Totalt ble ti–elleve politifolk sendt til øya, skriver NRK.

– Ut fra siktelsen er det naturlig å tenke seg at det har vært en konfrontasjon, sier Ken Olav Warth til Nordlys.

Troms politidistrikt meldte om funnet av den døde mannen rett før klokka 13 torsdag ettermiddag. Utover ettermiddagen jobbet flere etterforskere på funnstedet. Det er også blitt gjennomført en rekke vitneavhør, ifølge politiet.

– Vi har begynt å danne oss et bilde av hva som har skjedd, men helt sikre er vi ikke – ettersom vi ikke har snakket med siktede ennå. Vi er veldig, veldig tidlig i etterforskningen. Håpet er at avhøret av ham kan gi oss flere svar, sa politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø til Nordlys før avhøret torsdag kveld.

Avdøde er av utenlandsk opprinnelse og vil bli obdusert fredag. Politiet sier de ikke kan si noe om dødsårsak før den foreløpige obduksjonsrapporten er klar.

Nabo hørte høye lyder

En nabo til fiskebruket på øya sier til iTromsø at han i 2-tiden natt til torsdag ble oppmerksom på noen høye lyder, trolig fra kaia nedenfor fiskemottaket. Han reagerte på roping og skriking, men hørte ikke hva som ble sagt.

Halvard Johansen, som er daglig leder i fiskebruket Henry Johansen AS, sier at mannen ble funnet i en leilighet nær fiskemottaket.

Vengsøya ligger nordvest for Tromsø og har rundt hundre fastboende.

