FNB Sandes nekter å godta sentralstyrets eksklusjon av partitopper

Beslutningen ble tatt på et ekstraordinært styremøte i partiet onsdag kveld, ifølge Stavanger Aftenblad og NRK.

«Ellen Karin Moen og Jon Hov, Sandnes, ekskluderes for å ha jobbet imot partiets interesser og satt partiet i et dårlig lys med sine handlemåter og uttalelser om personer og partiet, samt motarbeidet FNB sentralt. Sandnes kommune vil bli orientert om saken», skriver partiet i en pressemelding.

Beslutningen blir ikke godtatt av FNB Sandes, som har sendt brev til sentralstyret om dette.

– Som påpekt i tidligere brev, har ikke FNB en lovfestet, vedtektsfestet eller avtalefestet styringsrett over FNB Sandnes. FNB og FNB Sandnes er to ulike rettssubjekter. FNB kan derfor ikke ekskludere et medlem av et annet rettssubjekt, skriver FNB Sandes' advokat Kine Fusche Jenssen til Stavanger Aftenblad.

Sentralstyret i FNB har i tillegg reversert ekskluderingen av Alexandra Eva Lind, som ble kastet ut av FNB bare dager etter valget. Lind ble ekskludert etter at hun rykket forbi Ellen Karin Moen og opp til førsteplass på FNBs liste i Sandnes med 600 personstemmer.

Det var Moen som i forrige måned frontet lokallagets beslutning om å fortsatt ekskludere Lind. Eksklusjonen fikk partiledelsen sentralt til å reagere kraftig.

Ifølge NRK er også fire partimedlemmer i Oslo ekskludert i onsdagens vedtak.

