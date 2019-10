Vedum etterspør nye grep for politiet

NTB Innenriks

– Regjeringen tar ikke på tilstrekkelig alvor den uroen vi ser i norsk politi og beredskap, sier Vedum til NTB.

Han etterlyser nye tiltak.

– I valgkampen snakket regjeringen om at det skal komme en ny stortingsmelding for politiet, der det skal tas nye grep. I trontalen snakket de ingen ting om det, sier Vedum til NTB.

– Det vil vi utfordre dem på, sier han.

I onsdagens trontale gjentok regjeringen sitt løfte om flere politifolk.

– Målet om to politifolk per 1.000 innbyggere skal nås i 2020, heter det i talen, der regjeringen også slår fast at den vil prioritere å gjennomføre politireformen.

I talen brukte regjeringen imidlertid ikke begrepet «nærpolitireform» om den omstridte reformen.

Ifølge lekkasjer fra neste års statsbudsjett skal politiet styrkes med 350 millioner kroner i 2020.

