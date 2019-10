Oslopakke 3 kan være i spill med Vikens E18-omkamp

NTB Innenriks

Til Budstikka sier påtroppende fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) at samarbeidet bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV, vil be regjeringen om at det ikke gås videre med E18-prosjektet slik det nå̊ er planlagt. De ønsker å stoppe utbyggingen ved Strand i Bærum.

– Det er gjennom Oslopakke 3 at E18 må planlegges og behandles politisk. En lokal enighet kan ikke fortolkes annerledes av regjeringen, sier Brenna.

«Mektig provosert»

Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) sier hun er «mektig provosert» over at fylkesrådet i Viken vil stoppe den planlagte utbyggingen ved Strand.

– Ikke minst fordi de vet godt at det vil være en veldig dårlig løsning, sier ordføreren til Budstikka.

Hun betegner det som «slett politisk håndverk» av Ap, som hun mener er fullstendig klar over at å ikke bygge ut E18 i én etappe til Ramstadsletta er en dyrere og dårligere løsning.

Vil reversere fylkessammenslåing

Viken er det nye fylket som etableres som en sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold, samt Svelvik kommune i Vestfold fra 1. januar 2020. Etter fylkesvalget i høst er det politisk flertall for å avvikle Viken og gjenopprette de tidligere fylkene.

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Det meste som bygges av veier og bane i Oslo og Akershus, finansieres gjennom Oslopakke 3. Avtalen har en økonomisk ramme på 120 milliarder 2016-kroner for perioden 2017–2036.

