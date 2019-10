Interne konflikter i NTNU – over 20 varsler mot ansatte

NTB Innenriks

– Ledelsen har de siste årene også mottatt et tjuetalls formelle varsler om trakassering og andre kritikkverdige forhold, samt flere muntlige bekymringsmeldinger. Sykmeldinger og varsler kommer fra ansatte i begge grupperinger, skriver organisasjonsdirektør Ida Munkeby ved NTNU i Trondheim til Adresseavisen.

Én ansatt har tidligere beskrevet arbeidsmiljøet som giftig og fortalt om situasjoner der folk ikke snakker med hverandre når de går forbi hverandre i gangene, eller ikke ønsker å oppholde seg i samme rom som enkelte personer.

På bakgrunn av de interne konfliktene har NTNUs rektor foreslått å flytte forskergruppa Fate of Nations, samt enkelte andre medarbeidere, over til et eget senter.

Lederen av forskningsgruppa uttalte forrige uke at han opplever at hans forskergruppe, som består av 18 personer, får skylden for instituttets betente arbeidsmiljø.

– Jeg kritiserte ledelsen og fikk anklager om trakassering tilbake, sier professor Hans Otto Frøland til avisa.

Frøland sier at han og andre kritiserte ledelsen for det de mente var «en lemfeldig holdning til habilitet og manglende åpenhet og medvirkning i beslutningsprosesser».

Torsdag 31. oktober vil instituttets styre behandle omorganiseringen.

