Helgheim åpner for å støtte Viken-oppløsning

Buskerud, Akershus og Østfold blir fra 2020 sveiset sammen til nye Viken, men de rødgrønne ønsker å oppløse den nye fylkeskommunen etter valget i 2021.

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (Frp) i Kommunal- og forsvarskomiteen sier til Klassekampen at partiets primære standpunkt er at de er imot Viken. Dersom et nytt stortingsflertall vil vedta å oppløse Viken om to år, ser han for seg at Frp vil kunne støtte det.

På spørsmål om det ikke er litt kontroversielt å si det, siden Frp sitter i en regjering som har gjennomført reformen, sier han følgende:

– Overhodet ikke, dette er noe Frp mener. Hva som skjer i forhandlinger, er en annen sak.

– Vår politikk har alltid vært å legge ned alle fylkeskommuner, utdyper Helgheim overfor NTB.

Hans kollega Kari Kjønaas Kjos i samme stortingskomité mener spekulasjoner om hvorvidt et nytt stortingsflertall i 2021 vil innfri Vikens ønske om å oppløse seg selv, blir «hvisomatte, menomatte».

– Jeg ser ikke at dette får noen konsekvenser, det er et symbol. Ingenting er endret på nasjonalt nivå, sier Frp-representanten.

I tillegg til å oppløse regionen Viken, sier Ap, Sp, MDG og SV nei til å utvide Oslo Lufthavn Gardermoen med en tredje rullebane, samt planene om en utvidelse av E18.

