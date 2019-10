Færre står i kø for ny nyre

NTB Innenriks

I andre kvartal sto 378 pasienter i kø for å få gjennomført en nyretransplantasjon.

Noe av årsaken til at tallet har gått noe ned er trolig at det blir gjennomført få utredninger i løpet av sommeren og at færre dermed blir oppført på listene, ifølge Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

– Antallet ser uansett ut til å flate ut noe, siden 356 pasienter sto på liste på til samme tid i fjor. Tallene viser riktignok ofte sesongmessige variasjoner, sier kommunikasjonsansvarlig Jon Anker Lisberg Sarpebakken i LNT.

Så langt i år er det blitt gjennomført 197 nyretransplantasjoner – 26 flere enn på samme tid i fjor.

– Dette skyldes i stor grad god transplantasjonsvirksomhet i årets første halvår. Sett under ett har det vært en god aktivitet i 2019, sier Sarpebakken.

16 prosent av donasjonene ble ikke gjennomført på grunn av avslag fra pårørende eller avdøde selv. På samme tid i fjor var den på 21 prosent.

– Det er veldig positivt at avslagsprosenten har stabilisert seg på rundt 16 prosent i år. Det må imidlertid jobbes kontinuerlig for at den skal holdes lav. Informasjon er ferskvare, sier Sarpebakken.

