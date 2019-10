Boligprisene i borettslag falt 0,9 prosent i tredje kvartal

NTB Innenriks

Etter to år med moderat prisvekst faller boligprisene i årets tredje kvartal, viser de siste kvartalstallene fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Boligprisveksten er normalt sterkest i første halvår, og NBBL ser ingen dramatikk i tallene.

– Statistikk tilbake til år 2000 viser imidlertid en snittvekst i tredje kvartal på 0,4 prosent. Boligprisene svinger derfor rundt en lavere trend i disse dager. Det skyldes hovedsakelig at renten har blitt satt opp, at boliglånsforskriften fungerer og at byggeaktiviteten er høy, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Kombinasjonen av rentehevingene og mange boliger til salgs vil imidlertid bidra til å dempe prisveksten fremover. Boligprisene vil derfor sannsynligvis falle noe nominelt også i fjerde kvartal, venter NBBL.

