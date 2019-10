Vedum i harnisk over forslag om å legge ned tingretter

NTB Innenriks

– Det er helt utrolig det regjeringen har satt i gang. Jeg har nesten ikke ord, sier en opprørt Vedum til NTB.

Forslaget fra Domstolkommisjonen går ut på å redusere antall tingretter fra 60 til 22. Sp-lederen reagerer på at forslaget kommer like etter kommunevalget. Han mener regjeringen har en klar baktanke.

– De ønsker å gjøre dette lengst mulig unna et valg. Forslaget kommer rett etter kommunevalget og i god tid før stortingsvalget, sånn at de får lagt ned alle tingrettene innen 2021. Det er en vanvittig måte å styre på, sier han.

– Mer usikkerhet

Vedum mener det er svært viktig å opprettholde de små tingrettene ute i distriktene.

– Ut ifra et direktørperspektiv skjønner jeg at det er lettere å ha færre å styre over, færre sorenskrivere der ute. Men er det et mål at man skal klumpe staten sammen til noen få steder? Eller vil man at rettsstaten skal utvikles over hele landet? spør han.

Vedum viser blant annet til at fornærmede og folk som skal vitne i rettssaker, kan bli nødt til å reise inn til storbyene for å bo på hotell der når saken skal opp.

– Det skaper bare mer usikkerhet, sier han.

Telefonkonferanser

Domstolkommisjonen begrunner sitt forslag med at mange av de små tingrettene er tynt bemannet og at det er vanskelig å opprettholde solid nok kompetanse på så mange steder. Det er Vedum ikke enig i.

– Det er lettere nå enn noen gang. Teknologien gir en helt annen mulighet til kontakt på kryss og tvers, blant annet gjennom telefonkonferanser, sier han.

Foreløpig har Domstolkommisjonen lagt fram sin første delrapport som handler om struktur og organisering. Både Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har varslet at de ikke vil støtte forslaget.

Neste år kommer andre del, som blant annet skal se på uavhengigheten, digitaliseringen og oppgavene til domstolene. Ap og Sp har bedt om at regjeringen venter på andre delrapport før saken bringes inn for Stortinget.

(©NTB)