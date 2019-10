Mann tiltalt for å ha drept faren sin med brannslukningsapparat

NTB Innenriks

Mannen skal ha slått faren gjentatte ganger i hodet med brannslukningsapparatet. Faren fikk omfattende bruddskader i hodet og døde kort tid etter av skadene, skriver Dagsavisen.

Tiltalte ringte selv politiet og fortalte at han hadde drept sin far natt til 23. desember 2018.

Drapet fant sted i tiltaltes hjem på Austrått i Sandnes, ifølge Stavanger Aftenblad.

I forkant av drapet var 28-åringen aktiv på nettforumet 4chan og snakket om planene om å drepe faren. Flere brukere skal ha oppfordret han til gjøre alvor av planene. Tiltalte skrev senere på nettstedet at drapet var gjennomført og la ut bilde av det angivelige åstedet.

Politiet har tidligere sagt at de ikke utelukker at det kan komme reaksjoner overfor dem som heiet på mannen i nettforumet.

Etter en full judisiell observasjon har de sakkyndige kommet til at 28-åringen var tilregnelig, og at han derfor kan straffes for drapet. Mannens forsvarer, advokat Vegard F. Bråstein, har tidligere uttalt til Stavanger Aftenblad at mannen innrømmer de faktiske forhold, men at han ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Saken skal opp i Jæren tingrett 28. oktober. Det er satt av sju dager til saken.

