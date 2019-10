Mann dømt for besittelse av store mender overgrepsmateriale

NTB Innenriks

Politiet fant 2,2 millioner mediefiler, og da etterforskerne hadde gått gjennom 1,5 millioner, satte de strek. De hadde da funnet over 800.000 filer som seksualiserte barn eller viste seksuelle overgrep mot barn, skriver Aftenbladet.

En del av innholdet var, ifølge dommen fra Stavanger tingrett, svært grov. Det ble sommeren 2016 gjennomført en ransaking på mannens bopel, og politiet tok beslag i datautstyr. I desember 2017 ransaket politiet bopelen igjen og gjorde nye beslag.

Det blir vurdert som skjerpende at mannen fortsatte å laste ned slikt materiale etter at de hadde ransaket bopelen hans første gang.

«Politiets ransaking og beslag av datautstyr har ikke virket avskrekkende på ham», står det i dommen, ifølge Aftenbladet.

31-åringen erkjenner straffskyld og samtykker i at saken blir avgjort ved tilståelsesdom. Mannen, som retten trekker fram at også selv ble utsatt for overgrep i sin barndom, har forklart at han var avhengig av å samle på slikt materiale. Retten anslår at opplevelsene i barndommen har vært en medvirkende årsak til de straffbare handlinger.

