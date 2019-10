KrF: – Uaktuelt å støtte massenedleggelser av tingretter

NTB Innenriks

– Det er uaktuelt for KrF å støtte Domstolskommisjonens forslag til framtidig strukturendring, slår justispolitisk talsmann Geir Toskedal i KrF fast overfor NTB.

Dermed er det lite trolig at forslaget som foreløpig ligger på bordet vil få flertall i Stortinget. Så langt har også Ap og Sp varslet at de er imot tiltakene i kommisjonens rapport. Forslaget innebærer at man går fra 60 til 22 tingretter og halverer antall rettslokaler.

– Det er viktig med en faglig og politisk debatt om domstolenes arbeidsvilkår, men kravet til fagmiljø og robusthet må kunne løses på andre måter enn ved en massenedlegging av tingretter rundt om i landet, sier Toskedal.

Høyres justispolitiske talsperson, Peter C. Frølich, reagerer på at opposisjonspartiene Sp og Ap har skutt ned forslaget allerede før rapporten ble lagt fram.

– I stedet for å avvise alt på autopilot, vil Høyre jobbe grundig med rapporten. Det fortjener domstolene som har jobbet hardt i to år med dette, sier han.

Han viser til at domstolene selv ønsker endringer.

– De rapporterer om mer krevende saker enn før og må moderniseres. Det vi får i dag er en ekspertanbefaling, ikke en politisk konklusjon. Vi politikere må ta mange hensyn og det er ikke sikkert at dette er den endelige fasiten, sier han.

