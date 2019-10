NTB Innenriks

– Det er ikke deklarert sennepsfrø på ingredienslisten som kan medføre helsefare for personer som er allergisk mot sennep, opplyser UNIL, som er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppens merker.

Dette gjelder produkter med "best før"-dato 20.11. 2019.

Forbrukere med sennepsallergi bes kaste produktet eller returnere det til butikken det er kjøpt. Produktet er allerede fjernet fra butikk.

