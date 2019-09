Norsk IS-kvinne frykter for sønnens liv

NTB Innenriks

Fireåringen skal ha cystisk fibrose, som krever avansert behandling. Helsepersonell ved feltsykehuset i Al-Hol har konkludert med at de ikke kan gi fireåringen behandlingen han trenger.

Kvinnen (29) har vært internert i leiren Al-Hol i Syria sammen med sin fireåring og hans tre år gamle lillesøster siden mars, da familien kom ut av IS-enklaven Baghouz.

Takket nei

– Dersom sønnen min ikke får bedre behandling, så frykter jeg at han dør. Han fyller fem år i november, og veier fortsatt rundt 11 kilo. Det er ikke normalt for en unge på den alderen. Han har diaré, han kaster opp og er underernært. Jeg er veldig bekymret for ham, sier hun til VG.

Utenriksdepartementet (UD) har skrevet til VG at de har videreformidlet flere helsetilbud til moren, som hun har takket nei til. UD har vist til at gutten trenger en operasjon, noe som ble begrunnet med en diagnose stilt av Røde Kors og WHO – men begge organisasjonene har senere avvist at de har stilt en slik diagnose.

– Jeg fikk et tilbud om at han skulle bli tatt ut av leiren for å ta tester på et sykehus langt unna. Jeg ville ikke at han skulle dra dit alene, sier moren til VG om helsetilbudet fra UD.

– Jeg snakket med en lege fra feltsykehuset til Røde Kors, og hun sier at han ikke trenger noen operasjon, sier moren videre

Hun avviser bestemt at hun setter sønnen i fare.

– Hvis han må dra uten meg, så vil han ikke klare seg, for jeg er den eneste omsorgspersonen han har hatt.

Forslag får neppe flertall

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil denne uken be Stortinget om å stemme over om kvinnen og hennes to barn skal hentes hjem til Norge. Regjeringen har sagt at kun barn kan bli hentet, mens mødrene ikke kan få hjelp, etter at Frp og Høyre har sagt nei.

Det er lite trolig at MDG-forslaget får flertall. Representanter for KrF og Venstre opplyste til Dagbladet torsdag at de er enige med MDG i at Norge bør hente fireåringen og moren hans hjem, men de vil neppe stemme for forslaget i Stortinget.

Moren er under etterforskning av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), mistenkt for deltakelse i en terrororganisasjon.

Foreldreansvar

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i Utenriksdepartementet skriver i en epost til NTB 19. september at det ikke er aktuelt å hente hjem fremmedkrigere fra Syria.

– Foreldreansvaret står sterkt i norsk lov, og det er derfor foreldrene som har både rett og plikt til å ta avgjørelser for egne barn. Utenrikstjenesten kan ikke hente barn fra utlandet i strid med dette. Dette gjelder uavhengig av årsak til at barnet befinner seg i utlandet, sier Halvorsen.

Norge har tidligere hentet hjem fem foreldreløse barn fra Syria, og også Sverige har hentet hjem foreldreløse barn.

PST har anslått at det er rundt 20 fremmedkrigere med norsk tilknytning i Syria og Irak, inkludert de norske kvinnene som har vært gift med dem. I tillegg skal det befinne seg mellom 30 og 40 barn med norsk tilknytning i området.

(©NTB)