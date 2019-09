Våt klimastreik foran Stortinget

NTB Innenriks

Leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom håpet på stort oppmøte på fredagens demonstrasjoner, selv om det vil koste elever nok en dag på skolebenken. Den siste store nasjonale klimastreiken var 30. august, men også forrige uke møtte mange opp foran Stortinget.

– Folk må velge selv om de kan droppe skolen. Jeg oppfordrer folk til å møte opp, sier Eiterjord til NTB

Det er planlagt skolestreik og demonstrasjoner i Elverum, Bø i Telemark, Hamar, Askim, Bergen, Vågan, Vestvågøy Levanger, Tromsø, Kongsberg, Trondheim, Haugesund, i tillegg til Oslo. Det skjer samme dag som det er planlagt klimademonstrasjoner mange andre steder i verden.

Det var kraftig regnvær da demonstrasjonen tok til fredag formiddag. En halvtime senere var oppunder 100 personer tilstede.

– Absurd

Eiterjord har ingen problemer med å oppfordre elever til å droppe nok en skoledag.

– Politikerne driter i framtiden vår, de prioriterer helt andre ting. De er absurd at vi skal ofre skolegangen vår for at politikerne skal ta ansvar, at det er det som skal til for å få klima på dagsorden, sier han til NTB.

Han opplyser dette er den siste runden med nasjonale aksjoner som de har planlagt.

Massivt i New Zealand

Også i mange andre land er det skolestreik for klimaet fredag. I Sverige er det varslet demonstrasjoner over 100 steder, ifølge det svenske nyhetsbyrået TT.

I New Zealands hovedstad Wellington stilte titusenvis opp foran nasjonalfosamlingen, og arrangørene anslår at 170.000 mennesker deltok over hele landet, ifølge nyhetsbyrået DPA. Det er 3,5 prosent av New Zealands befolkning, påpekte Greta Thunberg på Twitter.

Selv skulle hun delta i demonstrasjoner i Montreal i Canada fredag. Klimabevegelsen som Thunberg startet, har fått stor oppmerksomhet over hele verden denne uka, på grunn av Thunbergs sinte tale til verdens toppledere i FN tirsdag.

(©NTB)